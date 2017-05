Eutanasia: gip Milano respinge richiesta archiviazione Cappato su Dj Fabo

11 maggio 2017- 13:53

L'udienza per l'esponente dei Radicali fissata per il 6 luglio prossimo

Roma, 11 mag. (AdnKronos Salute) - Il gip Milano ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura per Marco Cappato che il 27 febbraio scorso aveva accompagnato a morire in Svizzera Dj Fabo. L'udienza per l'esponente dei Radicali, che si era autodenunciato per aiuto al suicidio, è stata fissata per il 6 luglio prossimo.