Eutanasia: giudici processo Dj Fabo, trasmettere atti Cappato a Consulta

14 febbraio 2018- 15:24

Milano, 14 feb. (AdnKronos Salute) - I giudici di Milano hanno deciso di trasmettere gli atti su Marco Cappato alla Consulta. Il leader dell'associazione Luca Coscioni è accusato di aver aiutato a morire Fabiano Antoniani, Dj Fabo, il 40enne che il 27 gennaio 2017 scelse il suicidio assistito a 2 anni e 8 mesi da quell'incidente in auto che lo ha reso cieco e tetraplegico. Sia l'accusa che la difesa avevano chiesto l'assoluzione e in subordine la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando una questione di legittimità costituzionale sul reato di aiuto al suicidio, perché in contrasto con il diritto fondamentale della dignità della vita.