Farmaceutica: al via in Usa processo per Shkreli, speculò su anti-Aids

26 giugno 2017- 16:10

Deve rispondere di frode e distrazione di fondi

New York, 26 giu. (AdnKronos Salute/Dpa) - Al via oggi a New York, con la selezione della giuria, il processo per frode contro l'imprenditore farmaceutico Martin Shkreli, noto anche come "l'uomo più odiato d'America". Fondatore di Turing Pharmaceutical, ribattezzato "pharma bro", ha guadagnato notorietà quando nel 2015, dopo aver comprato i diritti sulla vendita del Daraprim* - farmaco usato da 60 anni per la cura della toxoplasmosi e indicato anche come efficace trattamento anti-Hiv - nell'arco di 24 ore ne ha arbitrariamente aumentato il prezzo da 13,50 a 750 dollari a dose, pari a un incremento di oltre il 5.000%. Ma il processo che prende il via oggi nel tribunale del distretto est di Brooklyn non ha nulla a che fare con il prezzo dei farmaci. Shkreli deve rispondere delle accuse di frode e distrazione fraudolenta in relazione a 2 fondi d'investimento da lui gestiti, Msmb Capital Management e Msmb Healthcare. Operazioni che i procuratori hanno paragonato al cosiddetto "Schema Ponzi", accusandolo di mentire agli investitori sull'andamento dei fondi e di utilizzare il denaro della sua società farmaceutica, la Retrophin, come "salvadanaio personale", per pagare gli stessi investitori. Il giudice della causa, Kiyo Matsumoto, ha dichiarato di voler selezionare la giuria e cominciare subito il processo, come riferiscono i media locali. Intanto Shkreli, stando ai suoi avvocati, è sicuro che verrà assolto dalle accuse.