Farmaceutica: Bracco celebra 90 anni con borse di studio per giovani radiologi

30 maggio 2017- 17:25

Milano, 30 mag. (AdnKronos Salute) - Nuove borse di studio per giovani radiologi italiani ed europei. Così il Gruppo Bracco festeggia il suo novantesimo anniversario, in un ideale ponte tra tradizione e innovazione. "Cerchiamo di investire sempre di più nei giovani talenti", spiega l'amministratore delegato di Bracco Imaging, Fulvio Renoldi Bracco. Per questo "abbiamo lanciato due nuove iniziative, una a livello italiano e l'altra a livello europeo". Prevedono "a livello europeo 90 borse di studio coordinate dalla Esor, la Scuola europea di radiologia, con l'obiettivo di completare il percorso formativo dei radiologi". Per l'Italia, invece, "sono previste tre borse di studio di ricerca, realizzate in collaborazione con la società scientifica Sirm, riservate a giovani radiologi italiani". Una "opportunità del valore complessivo di 75 mila euro, dedicata in particolare al tema della salute delle donne". L'auspicio, conclude Renoldi Bracco, è che "queste iniziative porteranno nuove idee e nuove ispirazioni per fare sempre meglio".