19 settembre 2019- 16:54 Farmaceutica: Dompé sbarca in Cina, assunzioni e ok a terapia occhi Autorizzazione attesa per trattamento biotech derivato dal Ngf scoperto da Rita Levi Montalcini

Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) - "Abbiamo già iniziato ad assumere in Cina e per il 2020 attendiamo l'autorizzazione all'immissione in commercio di un nostro farmaco oftalmologico". Ad annunciarlo è Sergio Dompé, presidente del Gruppo Dompé, a margine del convegno 'L'industria manifatturiera farmaceutica italiana: scenario di riferimento e prospettive di sviluppo al 2030', oggi al Senato.Il farmaco in attesa di autorizzazione è destinato al trattamento della cheratite neurotrofica, malattia rara. Un prodotto a base di cenegermin, principio attivo biotecnologico derivato dal fattore Ngf scoperto dal premio Nobel italiano Rita Levi Montalcini.