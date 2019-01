30 gennaio 2019- 17:21 Farmaci: Aifa, istituito tavolo permanente per i pazienti

Roma, 30 gen. (AdnKronos Salute) - Un tavolo permanente di consultazione per i pazienti. A istituirlo - "in ottemperanza alle Linee guida del documento in materia di governance farmaceutica - è l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Si tratta di un tavolo permanente di consultazione con le associazioni dei pazienti all’interno di Open Aifa. L'Agenzia intende "privilegiare il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini e pazienti, riservando loro uno spazio esclusivo".L'Agenzia del farmaco invita dunque i pazienti, riuniti in associazione o anche singoli cittadini portatori di tematiche particolari legate ai medicinali (es. accesso, ricerca, sicurezza), a contattarla all’indirizzo openaifa@aifa.gov.it e a consultare la pagina dedicata, per prendere visione e sottoscrivere il regolamento di partecipazione. L'apertura di questo canale di dialogo rappresenta "un contributo prezioso per l’attività regolatoria, perché portatore di esperienze reali e competenze che miglioreranno il raggiungimento dell’obiettivo primario che per l’Aifa - ricorda una nota - è la promozione e tutela della salute dei cittadini".L'agenda e i resoconti saranno resi disponibili sul portale istituzionale dell’Agenzia. A disposizione dei singoli pazienti, degli operatori sanitari e del pubblico in genere resta aperto ogni giorno il canale Farmaciline, per "un servizio d’informazione indipendente e tempestivo su problematiche contingenti sui medicinali autorizzati", conclude Aifa.