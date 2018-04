18 aprile 2018- 17:21 Farmaci: antidolorifici in gravidanza mettono a rischio futura fertilità figli

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Gli antidolorifici presi durante la gravidanza potrebbero mettere a rischio la fertilità futura dei figli. Un pericolo evidenziato da uno studio inglese pubblicato su 'Environmental Health Perspectives', in cui i ricercatori mettono in guardia le donne incinte sull'uso di farmaci a base di ibuprofene e paracetamolo. Questi medicinali, dicono gli studiosi, lasciano il segno sul Dna del feto. Nel corso della sperimentazione le due molecole sono state testate su topi a cui era stato trapiantato tessuto fetale umano. In una sola settimana di esposizione, il numero di cellule germinali da cui originano gli ovuli era diminuito del 40% mentre quelle da cui originano gli spermatozoi era diminuito del 25%. Gli effetti degli analgesici sulle cellule germinali, spiegano i ricercatori, sono probabilmente legati all'interazione con le prostaglandine che, a loro volta, hanno un'azione chiave nel funzionamento di ovaio e testicoli.