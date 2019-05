28 maggio 2019- 16:24 Farmaci: assemblea Oms approva risoluzione italiana su trasparenza e prezzi

Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) - L'Assemblea mondiale della sanità (Wha) ha adottato la risoluzione proposta dall'Italia sulla trasparenza dei prezzi di farmaci, vaccini e altri prodotti sanitari. La risoluzione - comunica una nota ufficiale della Wha 2019, che si chiude oggi a Ginevra - esorta gli Stati membri a migliorare la condivisione pubblica di informazioni sui prezzi pagati dai governi e da altri acquirenti e ad aumentare la trasparenza sui brevetti farmaceutici, i risultati delle sperimentazioni cliniche e altri elementi determinanti del pricing, lungo la catena che va dal laboratorio al paziente.Il documento chiede al segretariato dell'Oms di sostenere gli sforzi per la trasparenza e di monitorarne l'impatto sull'accessibilità e la disponibilità di prodotti sanitari, compreso l'effetto sui prezzi differenziati. L'obiettivo è aiutare gli Stati membri a prendere decisioni più consapevoli nell'acquisto di prodotti sanitari, negoziando prezzi più accessibili e ampliando l'accesso alle cure da parte di tutti i cittadini. Gli Stati membri hanno inoltre espresso ampio sostegno alla tabella di marcia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'accesso a medicinali, vaccini e altri prodotti sanitari, che determinerà il lavoro su questo tema per i prossimi cinque anni.