Farmaci: cannabis terapeutica, Grecia verso legalizzazione

15 gennaio 2018- 15:29

Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - La Grecia va verso la legalizzazione della cannabis terapeutica. Il Parlamento, infatti, dovrebbe presto votare per autorizzare l'uso medico. Nell'anno appena passato nel Paese molte associazioni si sono battute per questo obiettivo. E nei giorni scorsi il vice ministro dello Sviluppo Agricolo Yannis Tsironis ha annunciato un emendamento governativo per definire il quadro legislativo per la coltivazione e la realizzazione di prodotti farmaceutici a base di cannabis. Una decisione che ha anche risvolti economici. Secondo il ministro, infatti, il clima greco è ideale per la coltivazione della cannabis e questo potrebbe attrarre investimenti nazionali e internazionali. Secondo le stime, la coltivazione legale potrebbe infatti generare volume d'affari di circa 2 miliardi di euro.