Farmaci: Federfarma, oltre 1,2 mld di ticket pagati da cittadini in 9 mesi

24 gennaio 2017- 14:49

Report sul 2016. Oltre il 66% legato a differenza di prezzo con prodotti equivalenti

Roma, 24 gen. (AdnKronos Salute) - Complessivamente, nei primi 9 mesi del 2016, i cittadini hanno pagato oltre 1 miliardo e 227 milioni di euro di ticket sui farmaci, di cui oltre il 66% (dati Aifa) dovuto alla differenza di prezzo rispetto al farmaco equivalente meno costoso. Lo indicano i dati sulla spesa e i consumi farmaceutici Ssn pubblicati oggi da Federfarma. Cresce ancora dunque, indica il report dei farmacisti, l'esborso da parte degli utenti. "L'incidenza sulla spesa lorda delle quote di partecipazione a carico dei cittadini è ulteriormente aumentata: era pari al 13,5% nel mese di settembre 2015, è salita al 14% a settembre 2016. Nelle Regioni con ticket più incisivo le quote di partecipazione hanno un'incidenza sulla spesa lorda tra il 12,1% e il 21%.Dati confermati anche dal monitoraggio della spesa farmaceutica regionale dello stesso periodo pubblicata dall''Aifa, secondo il quale prosegue l'aumento delle quote di compartecipazione a carico dei cittadini (+1,3%), di cui oltre il 66% dovuto a importi pagati dagli stessi per coprire la differenza rispetto al prezzo di riferimento, importi in aumento del +2,9% rispetto ai primi 8 mesi 2015.