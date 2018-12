21 dicembre 2018- 13:58 Farmaci: pediatri, Italia maglia nera in Europa per abuso antibiotici Fimp, in un anno 12,8 mln di confezioni acquistate e oltre 2,8 mln di bimbi che li hanno assunti

Milano, 21 dic. (AdnKronos Salute) - Troppi antibiotici per i bambini italiani. "Solo lo scorso anno sono state acquistate 12 milioni e 800 mila confezioni di questi medicinali, e in totale sono oltre 2,8 milioni i bimbi che li hanno utilizzati. Numeri rilevanti che collocano l'Italia ai primi posti in Europa", sottolinea la Federazione italiana medici pediatri (Fimp) che per invertire questa tendenza promuove da alcuni mesi la campagna nazionale 'I consigli di Mio, Mia e Meo', realizzata con il supporto non condizionante di Menarini. "Da ottobre a oggi abbiamo distribuito circa 210 mila opuscoli e flyer con informazioni utili a bambini e genitori italiani - spiega Paolo Biasci, presidente nazionale Fimp - Obiettivo della campagna è insegnare un uso corretto di farmaci importanti e che non vanno assolutamente demonizzati. Sono infatti utili ed efficaci per contrastare malattie molto diffuse tra i giovanissimi come le infezioni respiratorie", ma "l'utilizzo eccessivo e inappropriato può determinare l'antibiotico-resistenza e di conseguenza anche effetti negativi sulla salute sia del singolo paziente che dell'intera collettività". "In Europa 25 mila persone ogni anno muoiono a causa di infezioni da germi resistenti - ricorda Mattia Doria, segretario nazionale alle Attività scientifiche della Fimp - La nostra società scientifica vuole essere in prima linea per contrastare questo fenomeno preoccupante e in forte crescita". Ecco perché "abbiamo deciso di rivolgerci alle famiglie italiane con l'aiuto di 3 simpatiche mascotte, Mio, Mia e Meo, protagoniste del materiale informativo che abbiamo diffuso online e negli ambulatori". "Bisogna far capire ai genitori - evidenzia l'esperto - che le infezioni virali guariscono spontaneamente nell'arco di 4-5 giorni e senza bisogno di una terapia antibiotica. Ci siamo poi rivolti anche ai pediatri di famiglia con attività formative specifiche: vogliamo aumentare l'appropriatezza diagnostica e prescrittiva attraverso l'utilizzo della migliore pratica clinica, così potremo ridurre gli effetti collaterali dall'eccessivo di questi farmaci".