25 ottobre 2019- 11:04 Farmaci: pubblicato avviso per nuovo Dg Aifa, Li Bassi verso addio

Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Poco più di un anno alla guida di Aifa e già Luca Li Bassi dovrà dire addio al suo incarico, in nome dello spoil system. Il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco scelto dall'ex ministro della Salute Giulia Grillo a settembre 2018 sarà, infatti, sostituito da una figura che sarà scelta dal nuovo titolare del dicastero di Lungotevere Ripa, Roberto Speranza. A tale scopo è stato pubblicato sul sito istituzionale del ministero un 'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'incarico di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco - Aifa', incarico che si renderà disponibile a decorrere dal 9 dicembre 2019."Con il presente avviso - si legge - il ministero della Salute invita tutti i soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica, con qualificata e documentata competenza ed esperienza sia sul piano tecnico-scientifico nel settore dei farmaci, sia in materia gestionale e manageriale, a presentare una manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di direttore generale dell'Aifa", che "sarà nominato con decreto del ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La manifestazione deve essere inviata, tramite posta elettronica certificata, entro le ore 18 del 15 novembre 2019".