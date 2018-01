Farmaci: ricorso a Tar Lazio contro supplemento per acquisto notturno

11 gennaio 2018- 15:58

Presentato da Codacons e Articolo32

Roma, 11 gen. (AdnKronos Salute) - Il Codacons e l'associazione Articolo32 hanno presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento degli atti con cui il ministero della Salute ha aumentato le tariffe per l'acquisto dei farmaci in farmacia in orario notturno, portando il supplemento a carico dei cittadini da 3,87 euro a 7,50 euro.Per i promotori del ricorso, si tratta di "un provvedimento del tutto sbagliato, lesivo dei diritti dei consumatori, che rappresenta un regalo alle farmacie e non tiene conto dell'aumento dei profitti per i farmacisti negli ultimi anni e dell'incremento del consumo di farmaci da parte dei cittadini".