19 giugno 2019- 11:27 Fecondazione: Consulta, non è illegittimo il divieto di Pma per coppie gay

Roma, 19 giu. (AdnKronos Salute) - La Corte Costituzionale si è riunita ieri in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dai tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, nel punto in cui vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Consulta ha fatto sapere ieri sera che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate. La Corte ha ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto con i principi costituzionali invocati dai due tribunali.