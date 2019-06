21 giugno 2019- 17:08 Fecondazione: Di Maio, 'contrario a utero in affitto'

Roma, 21 giu. (AdnKronos Salute) - "Sono contro la mercificazione della donna, anche perché avere un bambino non è un diritto. E' un diritto del bambino avere una famiglia: ecco perché, per chi non ha figli, bisogna rafforzare il meccanismo delle adozioni. Però non voglio entrare nel meccanismo per cui la donna affitta l'utero per dare un bambino a un'altra coppia. Questa è una cosa che personalmente mi vede contrario". Questa l'opinione di Luigi Di Maio, che ai microfoni di 'Un giorno da pecora' commenta anche il caso del convegno sulla maternità surrogata ospitato nella sede della Cgil. "Un sindacato come la Cgil - osserva il ministro del Lavoro - in questo momento dovrebbe pensare ad altro".