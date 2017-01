Fecondazione eterologa con ticket anche in Lombardia, a breve delibera

16 gennaio 2017- 16:39

Gallera, ci adegueremo a nuovi Lea ma per copertura servono risorse aggiuntive

Milano, 16 gen. (AdnKronos Salute) - "Nelle prossime settimane approveremo una delibera che prevederà il pagamento del ticket per la fecondazione eterologa, adeguandoci alle disposizioni relative alla pubblicazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza". Lo conferma Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia che aveva scelto la strada dell'eterologa a pagamento."Inizieremo gradualmente ad attuare tutti gli adeguamenti previsti dai nuovi Lea, man meno che verranno integrate le risorse - spiega l'assessore oggi a Palazzo Lombardia, a margine della conferenza stampa dopo Giunta - Tutte le Regioni salutano in maniera positiva l'aggiornamento dei nuovi Lea che vanno incontro a reali bisogni dei cittadini. Però, come abbiamo sottolineato in sede di Conferenza Stato-Regioni - avverte Gallera - è necessario che ci vengano forniti gli stanziamenti aggiuntivi necessari per la loro copertura, altrimenti saremmo costretti a ridurre l'impegno su altro e questo non possiamo farlo".