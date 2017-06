Fitness: nel 2016 record di italiani sportivi, lombardi i più 'palestrati'

1 giugno 2017- 17:02

Un 'over 3' su 4 ha svolto attività fisica costante, numeri in crescita

Milano, 1 giu. (AdnKronos Salute) - La voglia di muoversi contagia l'Italia che archivia il 2016 come anno record per numero di sportivi: un connazionale su 4 al di sopra dei 3 anni di età dichiara di avere praticato costantemente un'attività fisica nel tempo libero, e se si considera anche chi ha fatto esercizio saltuariamente il dato degli 'attivi' sale al 34,8% della popolazione del Belpaese. Il picco è tra i bambini di 6-10 anni, fascia in cui si concentra il 59,7% degli sportivi costanti. Dal 2013 al 2016 si sono avvicinati allo sport 2,5 milioni di italiani (+4,2%), con un +1,5% solo nell'ultimo anno. Guida la rivolta al 'divano' il Nord-Ovest, con un +5,1% di attivi nel triennio 2013-2016 e la stabilizzazione del tasso di sedentarietà al 39%. A fare il punto in occasione di Rimini Wellness 2017 è Lombardia Speciale, servizio studi della Regione.Zoomando sulla Lombardia, la quota di chi svolge attività fisica su base costante è pari al 30,5% (+4% dal 2013 al 2016), dato che piazza la regione sul terzo gradino del podio nazionale, preceduta da Emilia Romagna (31,1%) al secondo posto e Trentino Alto Adige al primo (36,2%). Ma la Lombardia si guadagna la medaglia d'oro per numero di 'palestrati': è infatti la regione dello Stivale con il tasso più elevato di persone che frequentano abitualmente la palestra (19%), seguita da Veneto (11%), Emilia-Romagna e Lazio (entrambe al 10%) e Toscana (9%), secondo un'analisi dei dati Aiceb università Milano Bicocca/Vivitalia. La fascia di utenti fitness più ampia (32%) è quella dei 18-25enni; seguono 26-35enni (27%), 36-45enni (21%), 46-55enni (14%) e 56-65enni (6%).In Lombardia la provincia più sportiva è Brescia, che da un'indagine del 'Sole 24 Ore' risulta ottava a livello nazionale. Nella classifica italiana primeggia Trento, seguita da Genova e Firenze. Al decimo posto Milano, che però è leader nell'informazione sportiva e seconda per l'avvio dei bambini allo sport.