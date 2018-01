Fitness: solo 37% allena cervello, sul web 'palestra' per tenerlo in forma

15 gennaio 2018- 16:16

Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - Più del 60% degli italiani dedica il proprio tempo alla palestra, alla cura dell’aspetto e del corpo, ma solo il 37% alla cura del cervello. E' la 'fotografia' scattata dal sondaggio di Swg per Novartis all'interno dell'iniziativa Brainzone, il progetto dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della cura del cervello e sulle patologie neurologiche, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Secondo i risultati della ricerca, gli italiani passano la maggior parte del proprio tempo libero ad ascoltare la radio (46%) e guardare la tv (41%), mentre un numero decisamente inferiore si dedica ad attività che possono stimolare e rafforzare la mente: il 24%, infatti, svolge con frequenza giochi quali l’enigmistica e il sudoku e solo l’8% visita musei e va a teatro. "Solamente metà del campione, nell’ultima settimana, ha letto libri o risolto quesiti di enigmistica ed è da evidenziare che si tratta soprattutto della fascia over 55 della popolazione: in misura maggiore si tratta di persone in età pensionabile, circa il 59%, o che non lavorano - spiega Maura Porcino, direttore di ricerca di Swg Italia, che ha condotto la ricerca - Emerge da questi dati che hobby come l'enigmistica o il sudoku sono preferiti in particolare dagli adulti; vi è una spaccatura, infatti, tra italiani in età lavorativa e fasce più adulte della popolazione che riflette un cambio di abitudini ma anche una diversa gestione del proprio tempo. Questo tipo di attività viene rimandata a momenti in cui si ha più tempo e una diversa consapevolezza degli effetti dell’età sul nostro corpo, come la pensione". Ma le funzioni cognitive e le capacità mentali hanno bisogno di essere preservate e possono essere aumentate anche grazie a un’alimentazione equilibrata e alla cura e all’esercizio della mente. Con risultati migliori se si inizia da giovani, spiegano gli esperti. In questo modo si attivano nuove connessioni e aree del cervello scarsamente utilizzate e si agisce contro i processi neurodegenerativi e la perdita di volume cerebrale (atrofia) correlati all’invecchiamento e osservati anche in alcune patologie che colpiscono il cervello.I risultati della ricerca evidenziano, inoltre, che gli italiani non riconoscono a pieno il ruolo di questo organo. Per la maggioranza il cervello è responsabile esclusivamente della comprensione del linguaggio e del controllo delle emozioni e non se ne riconosce il ruolo di 'regista' delle funzioni corporee, come ad esempio nella regolazione del battito cardiaco e della pressione sanguigna. Per preservare le capacità cognitive, la maggioranza degli intervistati riconosce il ruolo del riposo e della lettura e solo il 43% indica l’alimentazione come un fattore che possa avere influenza nel preservare le capacità cognitive. Ancora parziale (30%) la consapevolezza che le tecniche di rilassamento e allontanamento dagli schermi video come Tv, smartphone e tablet possano essere utili in tal senso. Il cervello risponde a un numero infinito di stimoli, sono quindi numerose le attività che si possono fare per prendersene cura. Per rispondere a queste esigenze, Brainzone, l’iniziativa di Novartis dedicata alla cura del cervello, quest’anno ha creato Brain Power, uno spazio on-line dove poter nutrire, rilassare e mantenere in allenamento le proprie funzionalità cognitive. Dal portale si potrà accedere ad aree dedicate, pensate proprio per chi ha voglia di divertirsi e tenersi in allenamento: "Train your Brain" (per la stimolazione del cervello tramite giochi ed esercizi di logica); "Relax your Brain" (per sperimentare tecniche di rilassamento e di yoga per rigenerarsi e controllare lo stress) e "Feed your Brain" (con consigli nutrizionali sugli alimenti amici del cervello)."Brain Power - sottolinea Alessandra Dorigo, Head Business Franchise Neuroscience di Novartis - è una 'call to action' per contribuire a creare una cultura del benessere del cervello, promuovendo l’importanza di tenere il cervello attivo e sano tramite buone abitudini e stili di vita". Per info: www.brainzone.it.