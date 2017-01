Freddo: 400 Sos ghiaccio in Lombardia, Pronto soccorso in modalità emergenza

13 gennaio 2017- 17:02

Gallera, picco di cadute, traumi e incidenti, attivate tutte le procedure necessarie

Milano, 13 gen. (AdnKronos Salute) - Prosegue l'Sos ghiaccio in Lombardia, con un "picco di cadute accidentali, traumi e incidenti stradali. La sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha già aperto 400 schede per richieste di soccorso, rispetto alle normali 80-100". A fare il punto è l'assessore al Welfare Giulio Gallera. "Stiamo fronteggiando la situazione nei Pronto soccorso attivando tutte le procedure di emergenza necessarie", assicura. "Per far fronte a questa situazione - precisa - in alcuni Pronto soccorso sono stati attivati dei fast track", una sorta di 'corsie preferenziali per la gestione dei traumi, "al fine di sveltire la presa in carico e liberare le ambulanze. Stanno inoltre arrivando mezzi aggiuntivi, anche se in numero limitato visto che il problema riguarda tutta la regione".