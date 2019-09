10 settembre 2019- 15:28 Fumo: Cdc Usa a cittadini, smettete di usare e-cig

Roma, 10 set. (AdnKronos Salute) - I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) consigliano agli americani di smettere di usare le sigarette elettroniche, dopo aver reso noti nei giorni scorsi più di 450 possibili casi di malattia polmonare potenzialmente legati all'uso di questi dispositivi, segnalati da 33 Stati e dalle Isole Vergini americane. Finora - avevano annunciato i Cdc - ci sono stati cinque morti. "Si sospetta che l'esposizione chimica a un contaminante sia la causa di queste patologie, non legate a infezioni, e tutte le persone colpite sono risultate utilizzatrici di e-cig", ricorda il 'Bmj', che pubblica questo appello da parte dell'autorità americana per il controllo delle malattie. I Cdc ricordano come le sigarette elettroniche siano "dispositivi a batteria che riscaldano un liquido e rilasciano un aerosol che l'utente inala. Il liquido di solito contiene nicotina, aromi e altri prodotti chimici, ma possono essere usati anche prodotti a base di marijuana".