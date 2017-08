Gestire le emozioni, gli esercizi in un libro

2 agosto 2017

Eline Snel, la mindfulness non risolve problemi ma offre chiave

Roma, 2 ago. (AdnKronos Salute) - Non si possono fermare le onde della vita, ma si può imparare a surfare, cavalcarle invece di lasciare che ci sommergano, sfruttarne la forza e l'energia per restare in piedi. così da affrontarli con minor fatica e trasformarli in opportunità di cambiamento. Nel suo nuovo libro 'Rilassati e respira. Esercizi di mindfulness per genitori (e per i loro figli adolescenti)', edito da red! e tradotto in 16 lingue, Eline Snel presenta una serie di esercizi e strategie che aiutano adulti e adolescenti a gestire le emozioni difficili, ritrovando rapidamente la rotta e a sviluppare sul lungo periodo le qualità indispensabili per vivere bene: fiducia, stabilità, coraggio e, soprattutto, la capacità di rivolgere a se stessi uno sguardo benevolo, amorevole. Gli esercizi sono arricchiti da audio scaricabili di meditazioni guidate destinate a ragazzi e genitori."La mindfulness non è un farmaco miracoloso nè una cura prodigiosa - si legge nel libro - Non è una terapia ma una pratica quotidiana che insegna a diventare consapevoli dei meccanismi della mente e dell'influenza di pensieri e sentimenti sulle reazioni. La mindfulness è diversa dal pensare o agire positivo. Non si tratta di pensare né di fare nulla. Si tratta di essere... essere presenti nel qui e ora".Eline Snel lavora come terapeuta da oltre 30 anni. Insegnante di mindfulness e meditazione, ha fondato l'Academy for Mindful Teaching (Amt), con sede a Leusden, nei Paesi Bassi, e ha ideato il 'Metodo Eline Snel', rivolto a bambini, adolescenti, genitori, educatori e professionisti del settore socio-sanitario.