Gruppo San Donato e Clinica Eugin insieme per offrire alle coppie italiane le migliori tecniche di PMA omologa e eterologa

(Milano, 18 febbraio 2019) - Una nuova opportunità per le coppie in cerca di un figlio alla Casa di Cura La MadonninaMilano, 18 febbraio 2019 - Il Centro di fecondazione assistita della Casa di Cura La Madonnina amplia il ventaglio di trattamenti di riproduzione assistita grazie alla partnership con Clinica Eugin. Con un’esperienza consolidata negli anni, il centro di PMA, da oggi, oltre a tutti i trattamenti di fecondazione assistita omologa, offrirà anche tutti i trattamenti per la procreazione assistita eterologa consentiti dalla legge italiana. Il centro della Madonnina offre, alle coppie che intendono sottoporsi a trattamenti di procreazione medicalmente assistita, i più elevati standard clinici internazionali e un supporto completo anche dal punto di vista ginecologico, garantendo una assistenza completa alle coppie in cerca di un figlio. A dirigere il nuovo centro il dottor Mario Mignini Renzini, che con la sua équipe - la dottoressa Alessandra Vucetich, la dottoressa Raffaella Borroni e la dottoressa Stefania Piloni - vanta una pluriennale esperienza nell’ambito delle tecniche di PMA. Il laboratorio, elemento strategico per la buona riuscita dei trattamenti, sarà diretto dalla dottoressa Mariabeatrice Dal Canto, biologa tra le più esperte in Italia in questo ramo della medicina. Fecondazione assistita eterologa in Italia: pochi donatori di gameti e ancora troppi espatriNell’ambito dell’ultima indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità sulla PMA emerge che, nel 2016, su un totale di 54.620 trattamenti iniziati dai centri partecipanti all’indagine, solo 714 sono di tipo eterologo, una percentuale pari quindi all’1,3% del totale. Di questi solo 16 riguardano la regione Lombardia, un numero troppo basso per poter coprire le esigenze della popolazione sia regionale sia nazionale. “L’autorizzazione alla esecuzione di tecniche di procreazione assistita eterologa in Italia arriva nel 2014, ma, a causa di diversi fattori, mancano ancora nel nostro paese donatori e donatrici di seme ed ovociti. Per questa ragione buona parte dei centri italiani ha stretto accordi con banche di gameti estere, dalle quali acquisisce ovociti vitrificati che, una volta trasportati in Italia, vengono scongelati e impiegati nei trattamenti per le coppie in Italia” spiega il dottor Mario Mignini Renzini, responsabile del centro. “Purtroppo, il processo di scongelamento riduce i tassi di successo dei trattamenti a causa della variabilità nei tassi di sopravvivenza degli ovociti vitrificati. In Lombardia, ad oggi, l’offerta di servizi di PMA eterologa è scarsa e si basa su questo modello, che prevede il reperimento di ovociti all’estero. Grazie alla partnership tra la Casa di Cura La Madonnina e Clinica Eugin, invece, le coppie potranno accedere a un modello operativo - recentemente presentato anche su Human Reproduction (1) - che si basa sull’inseminazione di ovociti freschi, in Spagna, per ottenere embrioni che vengono vitrificati e successivamente trasferiti nell’utero della paziente ricevente in Italia, ottenendo dei tassi di successo del tutto simili a quelli ottenuti con il transfer di embrioni freschi”. Per maggiori informazioni: https://lamadonnina.grupposandonato.it/pazienti/procreazione-medicalmente-assistita.html#https://www.eugin.it/dove-siamo/#milano(1) Human Reproduction, Vol.34, No.2 pp. 285–290, 2019: “A novel transnational fresh oocyte donation (TOD) program based on transport of frozen sperm and embryos” di A. La Marca1, *, M. Dal Canto2,3, M. Buccheri2, M. Valerio2, M. Mignini Renzini2,3, A. Rodriguez4, and R. Vassena4. (1Clinica EUGIN, University of Modena and Reggio Emilia, 41123 Modena, Italy 2Clinica EUGIN, 41123 Modena, Italy 3Biogenesi, Reproductive Medicine Centre, Monza, Italy 4Clínica EUGIN, Barcelona 08029, Spain)