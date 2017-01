Il Gruppo Bracco celebra 90 anni e sostiene il concerto di Muti alla Scala

20 gennaio 2017- 15:39

Milano, 20 gen. (AdnKronos Salute) - Il maestro Riccardo Muti dirige oggi e domani al Teatro alla Scala di Milano la Chicago Symphony Orchestra, una tra le più prestigiose orchestre internazionali, nell'ambito del tour europeo che prevede concerti anche a Parigi, Amburgo, Aalborg, Vienna, Baden-Baden e Francoforte. Si tratta del primo ritorno al Piermarini del maestro che della Scala è stato direttore musicale dal 1986 al 2005. Il concerto di stasera gode del sostegno del gruppo Bracco, che inizia così a festeggiare i suoi 90 anni di successi nella diagnostica per immagini. La storica impresa milanese, fondata da Elio Bracco nel 1927, è oggi un gruppo leader mondiale nell'imaging, con un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro di cui l'81% sui mercati esteri e 3.400 dipendenti, e che investe ogni anno in R&S il 9%. "Ricordo ancora con profonda emozione le serate all'opera con i miei genitori e le mie sorelle. Con la musica abbiamo un legame fortissimo", afferma Diana Bracco, presidente del gruppo e appassionata melomane. "Per questo - aggiunge - negli anni abbiamo realizzato tante iniziative a favore della musica e dei grandi talenti italiani: dal sostegno a serate d'opera e concerti al Teatro alla Scala alle pubblicazioni dedicate agli interpreti, dalle borse di studio per giovani musicisti alle grandi tournée della Filarmonica della Scala in Canada e Stati Uniti, in Asia, fino al concerto all'Expo 2010 di Shanghai e quello al Rudolphinum di Praga del settembre 2011". Sempre molto attenta alle giovani generazioni, dal 2011 Bracco ha stretto attraverso la propria Fondazione un legame speciale con l'Accademia della Scala, che rappresenta un unicum nel panorama dell'alta formazione in Europa. Oltre al sostegno dell'attività formativa, con gli allievi dell'Accademia Fondazione Bracco ha realizzato negli anni numerose iniziative in Italia e all'estero, tra cui concerti con l'Orchestra e i solisti, mostre e spettacoli della Scuola di ballo.