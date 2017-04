Il leader degli Jarabe de Palo, il tumore non mi ferma

28 aprile 2017- 16:47

Roma, 28 apr. (AdnKronos salute) - "Io al cancro dedico 5 minuti della mia giornata e dopo vivo, perché penso che il presente esiste il futuro no. Il presente è urgente, viviamolo". Pau Donés, leader e fondatore degli Jarabe de Palo, ospite di Adnkronos Live racconta il suo rapporto con la malattia, che gli è stata diagnosticata nel 2015 e che ora si è ripresentata. In Italia per presentare il doppio album ’50 Palos’, un lavoro con il quale festeggia i suoi 50 anni nonché i 20 di carriera della band, l'artista spagnolo sottolinea: "Il cancro mi ha fermato, mi ha riportato in contatto con la mia vita normale ma è stato comunque un momento. E' una malattia cronica, che torna, pericolosa, ma io posso suonare, scrivere, fare l'amore, continuo a vivere".All’interno di '50 Palos' ci sono i pezzi più celebri del gruppo come 'La Flaca', 'Bonito' e 'Dipende', veri e propri tormentoni, reinterpretati in una nuova veste piano, archi e voce. "Volevamo fare qualcosa di speciale e abbiamo pensato prima di tutto di presentarle al mondo così come sono nate, voce e strumento - spiega Pau - Normalmente io compongo con la chitarra, abbiamo aggiunto il piano e poi altri arrangiamenti molto semplici per preservare questa idea dell'origine, pensando anche agli spettacoli dal vivo, in modo da essere più vicini alla gente".