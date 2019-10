29 ottobre 2019- 11:11 Implantologia a carico immediato: vantaggi e requisiti Comunicato stampa

(Firenze, 30 Ottobre 2019) - Firenze, 30 Ottobre 2019 - L’evoluzione delle tecniche odontoiatriche consente oggi di intervenire con maggiore efficacia dal punto di vista dei risultati, apportando un concreto miglioramento anche ai casi più complessi di perdita dei denti, edentulia parziale o totale. Con la mancanza di denti, anche se parziale, vanno a determinarsi situazioni difficili da affrontare anche sotto il profilo psicologico, con effetti che possono compromettere l’autostima. Si aggiungono le problematiche che riguardano strettamente la salute, a partire dalla masticazione. Le migliori tecniche odontoiatriche riescono a sanare il problema sia in termini estetici che propriamente di salute in tempi molto ridotti. È all’interno di questo quadro che si collocano gli interventi di implantologia a carico immediato. Ricorrendo all’implantologia a carico immediato è possibile collocare impianto e protesi nella medesima giornata. Perché il metodo risulti efficace, il paziente deve disporre di alcuni requisiti che interessano osso e gengiva: non deve presentare fenomeni di digrignamento dentale e grave malocclusione, mentre è richiesto un discreto bilanciamento occlusale. A prescindere dalle cause che hanno generato la caduta e dal numero dei denti coinvolti, il carico immediato, nei casi clinicamente idonei, fornisce la possibilità di trovare una soluzione in tempi estremamente contenuti, apportando un vantaggio importante anche all’estetica. Implantologia dentale a carico immediato del dr. Cesare Paoleschi, fondatore di IRIS Compagnia Odontoiatrica Nell’implantologia a carico immediato realizzata presso i centri IRIS Compagnia Odontoiatrica, il collocamento di impianto e protesi si verifica nella medesima giornata (nei casi clinicamente idonei). Il paziente potrà così uscire dallo studio avendo già i denti fissi ancorati agli impiantiPresso gli studi odontoiatrici di IRIS Compagnia Odontoiatrica, il paziente trova una soluzione anche alle problematiche più complesse. All’interno dei centri IRIS opera uno staff multidisciplinare di dentisti esperti nelle diverse branche dell’odontoiatria, guidati dal fondatore e direttore scientifico dr. Cesare Paoleschi. IRIS fornisce un’ampia varietà di servizi, nell’ambito dei quali troviamo: implantologia osteointegrata, protesi dentarie fisse e mobili, conservativa ed endodonzia, ortodonzia dell'adulto e del bambino, estetica dentale, laserterapia. Gli studi IRIS sono presenti in molte località della Toscana - costituiscono una risposta a chi, ad esempio, ha bisogno di dentista Pisa e dentista Firenze - e anche a La Spezia, erogando un’offerta che va ben oltre quella di un tradizionale dentista. Dir. San. Iris La Spezia Dr.ssa in odont. E. HysaDir. San. Iris Pisa Dr.ssa in odont. F. FeliceDir. San. Iris Firenze via Bracciolini Dr.ssa in odont. P. PetraPER APPROFONDIMENTISito web: https://www.compagniairis.itUfficio Stampa Fattoretto srlAgenzia SEO & Digital PRwww.massimofattoretto.com