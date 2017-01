In Brasile via libera al primo farmaco a base di cannabis

17 gennaio 2017- 17:56

Per il trattamento della spasticità da sclerosi multipla, l'ok arriva dopo anni di battaglie legali

Milano, 17 gen. (AdnKronos Salute) - Via libera in Brasile al primo farmaco a base di cannabis. Dopo anni di battaglie legali da parte dei pazienti l'Anvisa, Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria, ha autorizzato la commercializzazione del Mevatyl* (tetraidrocannabinolo più cannabidiolo) per il trattamento sintomatico della spasticità da moderata a grave associata a sclerosi multipla, nei pazienti adulti che non rispondono ad altre terapie - si precisa sul sito dell'Authority - e che hanno dimostrato miglioramenti clinicamente significativi dei sintomi durante un periodo iniziale di somministrazione del medicinale. Il farmaco, formulato in spray orale e commercializzato in altri 28 Paesi fra cui l'Italia con il nome marchio Sativex*, è prodotto dall'azienda britannica GW Pharmaceuticals. In Brasile verrà distribuito dalla società Beaufour Ipsen Farmacêutica con sede a San Paolo.