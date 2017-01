Inaugurato 'Baby pit stop' per allattare bebè in ospedale di Siena

17 gennaio 2017- 17:12

Siena, 17 gen. (AdnKronos Salute) - Il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena ha inaugurato il 'Baby pit stop' per l'allattamento dei neonati: un'area attrezzata, all'interno del Punto prelievi unico, dove le mamme potranno liberamente allattare i propri bambini, al seno o al biberon. Un gesto semplice e naturale che le donne dovrebbero fare ovunque, anche se a volte risulta difficile, sottolinea l'azienda ospedaliera universitaria senese.Il Baby pit stop, realizzato con la collaborazione di Unicef, è tra le iniziative realizzate dal Fondo delle Nazioni Unite per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza. "Le mamme - spiega Giuseppe Buonocore, direttore della Pediatria neonatale dell'Aous - devono sentirsi libere di allattare il proprio bambino in ogni posto, anche in ospedale. Abbiamo già un'area attrezzata al piano 5s del IV lotto, e grazie a questo nuovo Baby pit stop e all'Unicef vogliamo essere ancora più vicini alle esigenze dei piccoli, anche perché è bene ricordare che l'allattamento non ha orari fissi o un numero definito di poppate nell'arco della giornata. Quindi per le mamme è difficile prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi".