10 gennaio 2019- 16:03 Influenza: casi in aumento, oltre 1,8 mln italiani colpiti Piemonte, Lazio, Abruzzo, Campania e in Sicilia le Regioni maggiormente colpite

Roma, 10 gen. (AdnKronos Salute) - Crescono ancora i casi di influenza. Nella prima settimana del 2019 (dal 31 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019) monitorata dalla rete Influnet, coordinata dall'Istituto superiore di sanità (Iss), sono stati registrati 323 mila casi per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 1.813.000 di persone a letto con l'influenza. Piemonte, Lazio, Abruzzo, Campania e in Sicilia le Regioni maggiormente colpite.A 'cadere' maggiormente sotto i colpi dell'influenza - rileva il report Influnet - i bambini al di sotto dei cinque anni e i giovani adulti, in cui si osserva un'incidenza pari rispettivamente a 11,2 e 5,7 casi per mille assistiti.