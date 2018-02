Influenza: Gsk, ok Ue per vaccino quadrivalente dai 6 mesi di vita in su

15 febbraio 2018- 17:59

Roma, 15 feb. (AdnKronos Salute) - GlaxoSmithKline rende noto di aver ricevuto l'estensione di indicazione per Fluarix Tetra* (vaccino antinfluenzale quadrivalente) in Europa per la prevenzione dell'influenza causata dai due sottotipi del virus A e da due tipi virali B contenuti nel vaccino dai 6 mesi di vita fino all'età adulta. Fluarix Tetra è stato inoltre approvato per la co-somministrazione con il vaccino antipneumococcico polisaccaridico nelle persone di età pari o superiore ai 50 anni. Precedentemente il vaccino era approvato per l'immunizzazione attiva contro i sottotipi virali dell'influenza A e B dai 3 anni in su. Con questa approvazione gli operatori sanitari potranno impiegare lo stesso dosaggio di Fluarix Tetra (15 microgrammi di emoagglutinina per ceppo virale in dose da 0,5 ml) per proteggere tutta la popolazione eligibile dai 6 mesi in su. L'incidenza globale della malattia associata all'influenza nei bambini sotto i 5 anni di età è consistente e gli studi hanno dimostrato che la vaccinazione dei bambini contro l'influenza può indurre una immunità indiretta ('di gregge') negli adulti di età pari o superiore ai 65 anni. L'estensione dell'indicazione si è basata su uno studio registrativo di efficacia di fase III di Fluarix Tetra in bambini dai 6 ai 35 mesi di vita e su due studi a supporto. "Fluarix Tetra - commenta Thomas Breuer, Chief Medical Officer di GSK Vaccines - può contribuire a proteggere sia le persone in salute sia le persone più vulnerabili dall’influenza stagionale e dalle sue complicanze. Con l'estensione della nostra indicazione per Fluarix Tetra in Europa possiamo contribuire ad assicurare ai genitori di poter proteggere ancor prima i loro bambini contro l'influenza".