Influenza: Rezza (Iss), ancora una settimana per capire se raggiunto picco

13 gennaio 2017- 14:53

Rezza, con apertura scuole curva si potrebbe rialzare

Roma, 13 gen. (AdnKronos Salute) - Leggero calo del numero di casi di influenza nella prima settimana del 2017. Ma un nuovo aumento potrebbe essere in arrivo: "Il calo dei casi di influenza registrato la scorsa settimana è dovuto probabilmente alla chiusura prolungata delle scuole per le festività natalizie - fa sapere all'Adnkronos Salute il direttore del dipartimento Malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell'Istituto superiore di sanità, Giovanni Rezza - Ma adesso che le scuole hanno riaperto bisognerà verificare se ci sarà una ripresa ancora più forte di prima. L'impressione è che il picco non sia ancora stato raggiunto e, se così fosse, potremmo esserci vicini".Secondo l'ultimo bollettino della rete Influnet, relativo alla settimana dal 2 all'8 gennaio, il numero di casi stimati era pari a circa 552 mila, per un totale dall’inizio della sorveglianza di quasi 2,5 milioni di casi. "La chiusura delle scuole ha spezzato le gambe alla curva, che sta flettendo - aggiunge Rezza - Per verificare se ci sarà una ripresa bisognerà aspettare la prossima settimana. Se questa flessione continua o si stabilizza nei più piccoli sarà difficile superare i numeri di due settimane fa. Se la curva si rialzerà allora il picco potrebbe essere vicino", conclude.