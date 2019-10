11 ottobre 2019- 10:27 Informaestetica: la chirurgia plastica secondo Fabio Abenavoli Comunicato stampa

(Roma, 11 Ottobre 2019) - Roma, 11 Ottobre 2019 - “Curare il corpo per dare concretezza alla felicità”. Questa è la mission di Informaestetica una delle realtà più innovative e dinamiche della medicina estetica nazionale. Una realtà fortemente impegnata nel ridare un sorriso, a ridonare bellezza e benessere e far ritrovare la consapevolezza di se stessi alle persone. Oggi, più che mai, il lavoro e l’impegno dell’equipe di professionisti di Informaestetica è orientato nella lotta all’invecchiamento e alla risoluzione di problemi estetici di varia natura, in cui il paziente è il punto di riferimento più importante. Sono le indicazioni del paziente e i seri programmi proposti a costituire le fondamenta del successo e l’affermazione di Informaestetica.Il mondo di Informaestetica nasce per iniziativa del dottor Fabio Abenavoli, uno dei massimi esperti di medicina estetica nel nostro paese. Specializzato in chirurgia addominale, otorinolaringoiatria e chirurgia maxillofacciale, il dottor Abenavoli ha dedicato parte della sua vita alla chirurgia plastica: branca in cui ha conseguito la specializzazione a Rio de Janeiro sotto la guida del prof. Ivo Pitanguy. È nel quotidiano che l’esperienza e la professionalità del dottor Abenavoli trova applicazione e ridona bellezza, ma soprattutto benessere e autostima alle persone. Da sempre sensibile alle tematiche sociali, egli ha fondato e presiede la onlus Emergenza Sorrisi, un’organizzazione che si occupa di chirurgia plastica ricostruttiva nei paesi meno fortunati del mondo.Oggi la medicina estetica ricopre un ruolo fondamentale nella nostra società ed impatta positivamente anche nella risoluzione di problematiche di natura psicologica. È assodato che i problemi di natura estetica incidano fortemente sull’autostima e la psiche delle persone ed è in questo solco che l’azione di Informaestetica mira ad elaborare un percorso di affiancamento per i pazienti, per aiutarli nella strada verso la riabilitazione sia fisica che psicologica. Dal lifting del viso agli interventi di rinoplastica e mastoplastica sempre più persone si affidano alle nuove tecniche di chirurgia plastica a testimonianza dell’alto livello di professionalità ed efficacia raggiuta da questa branca della medicina.Il lifting del viso è uno degli interventi più comuni e meno invasivi nella chirurgia plastica nella quale l’obiettivo è eliminare i segni del tempo sulla pelle e ridare tonicità ai tessuti. Questo tipo di intervento è praticato indistintamente da uomini e donne che anche per motivi professionali vogliono mostrare sempre il lato migliore di se e non permettere al trascorre del tempo di intaccare la sicurezza e la consapevolezza nei propri mezzi. Ma il viso non è solo pelle ed anche i difetti di conformazione del naso possono incidere pesantemente sulla qualità della vita delle persone. Qui interviene la rinoplastica chiamata a rimuovere, rimodulare e ridisegnare i tratti del naso per renderlo della forma e grandezza desiderata e cancellare ogni traccia di imperfezione.L’importanza di alimentare le proprie sicurezze è alla base degli interventi di blefaroplastica, chiamata a rimuovere le fastidiose borse sotto gli occhi e ridare allo sguardo il giusto valore. Questo tipo di intervento è uno dei più diffusi e meno invasivi e può essere condotto in poco tempo e in anestesia locale. I risultati sono quasi sempre ottimali e capaci di ridare leggerezza e vitalità allo sguardo; l’effetto dell’intervento dura oltre 10 anni prima di una nuova operazione.Informaestetica, infine, è uno dei centri più preparati per gli interventi di mastoplastica: una pratica sempre più diffusa e chiamata a soddisfare necessità e disagi di una vasta moltitudine di persone che non convivono bene con il proprio seno. Dalla mastoplastica additiva alla ricostruzione mammaria, l’obiettivo del prof. Abenavoli è sempre quello di “garantire ai nostri pazienti la migliore assistenza possibile coadiuvata dall’esperienza e dalla professionalità degli uomini e delle donne chiamati a ridare bellezza e benessere alle persone”.Per maggiori informazioniSito Web: https://informaestetica.it/Progetto a cura del Dr. Fabio Massimo AbenavoliComunicato a cura di Img Solutions srl