La casa è bollente? Ecco 8 rimedi anti-afa

24 giugno 2017- 10:41

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - Stretta nella morsa del super caldo africano, l'Italia in queste ore si trova a fronteggiare l'emergenza afa, con 9 città contrassegnate con il bollino rosso dal ministero della Salute, che annuncia "condizioni a elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi". Ma come sopravvivere in casa con temperature che sfiorano i 40 gradi? A snocciolare qualche consiglio sono gli esperti del ministero della Salute che in una sezione ad hoc del portale salute.gov.it.propongono un vademecum su come rendere la casa meno calda.1 - Schermare finestre e vetrate esposte a sud-sud ovest con tende e/o oscuranti esterni regolabili (persiane, veneziane) per non far entrare il sole2 - Chiudere le finestre nelle ore più calde della giornata per evitare il riscaldamento delle stanze3 - Lasciare le finestre aperte durante la notte e nelle prime ore del mattino, così da permettere il necessario ricambio d'aria. Limitare l'uso del forno e di altri elettrodomestici che producono calore (fornelli, ferro da stiro, phon etc.) e tendono a riscaldare la casa4 - Utilizzare un climatizzatore per rinfrescare l'ambiente, regolando il termostato in modo tale che la temperatura ambiente sia pari a 24-26°. Nelle aree caratterizzate principalmente da un elevato tasso di umidità, senza valori particolarmente elevati di temperatura, può essere sufficiente l'uso del deumidificatore in alternativa al condizionatore.5 - Se si usano ventilatori, non indirizzarli direttamente sulle persone, ma regolarli in modo da far circolare l'aria in tutto l'ambiente. Se la temperatura dell'ambiente è superiore a 32°, i ventilatori sono più dannosi che utili6 - Evitare di passare all'improvviso dal caldo al freddo e viceversa7 - Fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea, evitando però bruschi sbalzi di temperatura, che possono provocare ipotermia, soprattutto in bambini e anziani8 - Assicurarsi che le persone malate e/o costrette a letto non siano troppo coperte