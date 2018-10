16 ottobre 2018- 10:36 La nuova linea Senza Glutine di Grisbì, un piacere esclusivamente per tutti

(Milano, 16 ottobre 2018) - L'inconfondibile essenza di Grisbì è anche gluten free. Il piacere seducente della ricetta originale delizia oggi qualunque palato grazie ai Grisbì senza glutine. Il prodotto è disponibile, nel formato da 150 grammi, sia con morbido ripieno al cioccolato che alla crema limone, e nel formato da 33g al gusto cioccolato, ed è garantito dalla certificazione rilasciata da AIC, Associazione Italiana Celiachia. La frolla croccante, con il suo ripieno di crema vellutata, è realizzata con ingredienti altamente selezionati. Un’attenzione costante a partire dalla scelta delle materie prime e per tutto il processo di lavorazione. Processo che il Gruppo Vicenzi ha voluto mantenere interno e per farlo ha investito nella realizzazione di un’area completamente dedicata alla produzione senza glutine. Questi sono i segreti dell’inimitabile sapore di Grisbì, che conserva la distintiva intensità nella versione senza glutine, mantenendo inalterata l’esperienza di consumo. Un peccato di gola che ammalia ogni autentico gourmet. La nuova linea Senza Glutine Grisbì “on air” su radio nazionali e SkyIl successo della nuova linea Senza Glutine ha giovato di spot dedicati trasmessi sui principali canali Sky e radio nazionali. Grisbì sarà on air dal 14 ottobre sulle radio R101, Radio 105, Radio Subasio e Radio Monte Carlo. Investimenti sulla comunicazione che contribuiscono alla promozione del piacere unico di Grisbì. Adesso accessibile anche ai consumatori interessati ad alimenti senza glutine. Senza glutine sì, ma con lo stesso gusto degli originali. Le tentazioni di GrisbìL'aroma della frolla che s’amalgama alle tonalità delicate della crema (al limone o al cioccolato) accomuna i prodotti della linea Senza Glutine. Ma non sono l’unica tentazione cui è difficile resistere. L'offerta del marchio veronese ha altre quattro tipologie di prodotti: - Classici. I Grisbì per eccellenza, disponibili ai gusti cioccolato, nocciola, crema limone, cocco e caffè. - Cookies. Categoria di cui fanno parte Extreme Cookies Godivo ed Extreme Cookies. - Moments. La versione prêt-à-porter dell’inconfondibile Grisbì al cioccolato. Tanti modi diversi per assaporare il gusto di Grisbì e poter esclamare "Il Piacere è tutto mio". APPROFONDIMENTIGrisbì - https://www.grisbi.it/Grisbì Senza Glutine - https://www.grisbi.it/gusti/senza-glutine/cioccolato/it