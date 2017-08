L'appello in Toscana, donate il sangue prima di andare in vacanza

1 agosto 2017- 15:46

In Toscana 16.709 donazioni a luglio

Roma, 1 ago. (AdnKronos Salute) - "Donate il sangue prima di andare in vacanza. Gli ospedali non chiudono mai per ferie e anche in pieno agosto si fanno interventi che richiedono una grande quantità di sangue. So bene che con il caldo e le partenze imminenti è ancora più impegnativo andare a donare. Ma mi rivolgo alla generosità dei toscani, con la certezza che il mio appello verrà accolto". E' l'appello lanciato dall'assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi, dopo l'allarme del Centro nazionale sangue per la carenza di sangue in tutte le regioni. In Toscana la situazione non è così drammatica come in altre regioni - spiega una nota - ma di sangue c'è bisogno anche qui, l'estate è tradizionalmente un periodo più difficile e la carenza di sangue mette a rischio terapie salvavita e interventi chirurgici. I dati del Centro regionale sangue parlano di 16.709 donazioni nel mese di luglio 2017, contro le 17.884 del luglio 2016. Nel periodo gennaio-luglio 2017, invece, le donazioni in Toscana sono state 126.762, contro le 127.234 dello stesso periodo dell'anno precedente."Quest'anno la situazione a livello nazionale appare più complicata del solito per le difficoltà incontrate dalle regioni che di solito supportavano le regioni carenti - afferma Simona Carli, responsabile del Centro regionale sangue - La Toscana non registra differenze sostanziali rispetto agli anni passati, le donazioni stanno rispettando le previsioni e siamo sugli stessi numeri del 2016, ma come sempre ci vuole attenzione, per cui anche in Toscana l'appello da parte nostra è quello di compiere il gesto importantissimo della donazione del sangue prima di partire per le ferie".La Regione Toscana, grazie alla collaborazione delle Associazioni della donazione del sangue e alla professionalità degli operatori dei Servizi trasfusionali - prosegue la nota - conta di riuscire anche quest'anno a far fronte alle necessità dei reparti e ad evitare di rinviare interventi programmati. "E' proprio per questo - dice ancora l'assessore Saccardi - che chiediamo la collaborazione di tutti e chiediamo anche a chi fino ad ora non ha mai donato di recarsi in un qualunque Centro trasfusionale della regione per iniziare il percorso della donazione e aiutare chi è meno fortunato di noi, questa estate è ricoverato in ospedale e aspetta un piccolo ma importantissimo gesto di solidarietà come la donazione del sangue, in modo da poter ricevere le cure cui ha diritto"."L'impegno della Regione Toscana - sottolinea Carli - sarà quello di garantire la piena operatività delle strutture trasfusionali anche in agosto, così come ci chiede il Centro nazionale sangue".