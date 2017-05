Lazio: Umberto I, domani doppio appuntamento su ipertensione e geriatria

16 maggio 2017- 17:54

Roma, 16 mag. (AdnKronos Salute) - Doppio appuntamento per il Policlinico Umberto I di Roma: domani 17 maggio alle 9 nell'Aula magna dell'Università La Sapienza di Roma si terrà l'evento 'L'ipertensione in un giorno', mentre dalle 15 alle 18 all'Auditorium I Medica della struttura capitolina si parlerà di 'Deficit cognitivo e strategie terapeutiche nell'anziano'.Il primo appuntamento si svolge in occasione della XIII Giornata mondiale della lotta all'ipertensione arteriosa ed è organizzato da Giuseppe Germanò e da Anna Paola Caparra, responsabile del Centro di diagnosi e cura dell'ipertensione afferente alla Uoc di Geriatria, in collaborazione con gli studenti di Medicina. A chiusura dell'evento, durante il quale saranno affrontate principalmente tematiche inerenti i fattori di rischio e la prevenzione dell'ipertensione arteriosa, seguirà un question time nel quale Germanò, insieme ad altri professori esperti moderati da giornalisti del settore, risponderanno con linguaggio chiaro ad alcuni quesiti relativamente all'ambito cardiovascolare.Il secondo appuntamento si inserisce nell'ambito del programma dei Top Ten 2017 in geriatria, avviato ormai da circa 10 anni dal Dipartimento di geriatria della Facoltà di medicina e odontoiatria della Sapienza. Organizzato da Mauro Cacciafesta, direttore della Uoc di geriatria del Policlinico, vedrà protagonisti anche i docenti dell'Università Cattolica e del Campus BioMedico. Gli esperti si confronteranno sulle novità in merito alla gestione e all'approccio integrato del paziente anziano con deficit cognitivo.