Lazio: Upmc San Pietro Fbf ottiene primo accreditamento Jci

20 luglio 2017- 17:56

Roma, 20 lug. (AdnKronos Salute) - Prestigioso riconoscimento internazionale per Upmc San Pietro Fbf, Centro di radioterapia ad alta specializzazione che per la prima volta dalla sua apertura nel 2013 ha ottenuto con successo l'accreditamento da parte della Joint Commission International (Jci), l'ente di accreditamento in sanità più grande degli Stati Uniti, creato per soddisfare la sempre più crescente richiesta a livello internazionale di una valutazione della qualità sanitaria basata su standard."L'accreditamento Jci riflette l'impegno continuo di tutto il team di Upmc San Pietro Fbf e la loro dedizione per far sì che tutti i pazienti oncologici possano ricevere in maniera continua un servizio di qualità nel Centro-Sud d'Italia", afferma Elena Cino, Operations Manager di Upmc San Pietro Fbf. "Assicurare che tutti i nostri pazienti ricevano la migliore assistenza possibile è la nostra priorità, e aver dimostrato di rispettare gli standard Jci ci conferma tale impegno - aggiunge PierCarlo Gentile, direttore medico di Upmc San Pietro Fbf - Siamo molto soddisfatti di far parte del network di Upmc e di avvalerci così di tutta l'esperienza e delle competenze dei colleghi in Italia e in tutto il mondo".Il Centro Upmc San Pietro Fbf offre trattamenti di radioterapia innovativi, tra cui la radioterapia a intensità modulata e la radioterapia guidata da immagini ai pazienti oncologici nell'area di Roma e provenienti dalla regione Lazio, ma anche da altre regioni del Centro-Sud. Il centro, che si unisce a soli altri due centri oncologici ambulatoriali accreditati in Italia, è impegnato a fornire i più elevati standard di radioterapia e di cura per tutte le tipologie di cancro.