21 gennaio 2019- 14:38 Le passerelle di Milano Fashion Week Uomo 2019 e il contributo della moda al settore estetica e benessere

(Milano, 21 gennaio 2019) - Milano, 21 gennaio 2019 - Da poco conclusa, la rassegna Milano Moda Uomo 2019 ha ravvivato l'inesauribile liaison tra il capoluogo lombardo e l'alta sartoria, attraverso eclettiche interpretazioni del concetto di stile. Quattro giorni di sfilate (dall'11 al 14 gennaio) in cui brand storici e griffe in ascesa hanno offerto una panoramica sulle tendenze dell'abbigliamento maschile, presentando le anteprime delle collezioni autunno-inverno 2019/2020. Milano ha fatto da vetrina a 27 sfilate, 14 presentazioni e 52 collezioni. La Stazione Centrale ha accolto la proposta di Ermenegildo Zegna, curata dal direttore creativo Alessandro Sartori, che ha puntato a una sintesi raffinata tra la ricercatezza dello stile classico e la necessità di praticità e performance. Miuccia Prada ha invece portato in scena una passerella ispirata al Frankenstein dell'opera di Mary Shelley e ha scelto lo studio di architettura olandese OMA per le ambientazioni. La collezione Versace propone un uomo amante della provocazione e che non teme di osare. Una linea diversa da quella scelta da Dolce e Gabbana che sulla pedana esibiscono un'idea di sartoria che si lega all'handmade. Tra gli altri grandi brand della moda che hanno preso parte all'evento non mancano Emporio Armani, Fendi, John Richmond, Pal Zileri, Brunello Cucinelli, Marni e Les Hommes. Nel corso della settimana della moda composta da Pitti e Milano Moda Uomo, nelle edizioni 2018, è stato originato un "social business" pari a 57,8 milioni di euro. La cifra costituisce la metà di quanto prodotto dalle principali capitali della moda (Milano, Parigi, Londra e New York) nel corso delle settimane della moda maschile, il cui valore della performance online tocca i 115 milioni di euro, stando a quanto rivelato dal Sole 24 Ore. Fashion e mercati s'intrecciano, il business della moda contribuisce, in particolare, agli ambiti produttivi del benessere e dell'estetica.