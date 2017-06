Lorenzin, forte richiesta

14 giugno 2017- 15:25

Guerra, 4 o 5 erano provocatorie ma rispondiamo a tutti

Roma, 14 giu. (AdnKronos Salute) - E' in funzione da questa mattina alle 10 e ha già fatto totalizzare oltre 300 chiamate in 2 ore il numero di pubblica utilità 1500 sui vaccini, lanciato dal ministero della Salute per rispondere ai quesiti sulle novità introdotte dal decreto che prevede l'obbligo di vaccinazioni per l'iscrizione a scuola. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16."La prima chiamata è arrivata già 3 secondi dopo l'attivazione del numero - ha spiegato Ranieri Guerra, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero - Le telefonate hanno una durata media di 15-20 minuti, segno che la gente chiama per avere un'informazione molto dettagliata. Abbiamo 10 postazioni che non si sono fermate un attimo, siamo già a circa 300 chiamate. Di queste ne abbiamo individuate 4 o 5 non propriamente di richiesta di informazione, ma chiaramente provocatorie. Non è un problema perché rispondiamo a tutti. Il servizio sembra che funzioni molto bene, registriamo tutto, quindi siamo anche in grado di alimentare una rubrica di domande e richieste che metteremo in linea quanto prima. Credo che non ci siano grandi criticità, il personale è formato e in grado di rispondere ottimamente". All'inaugurazione del numero di pubblica utilità, nella sede del ministero della Salute, ha preso parte anche il ministro Beatrice Lorenzin. "Tutti vogliono sapere, questo è il motivo per cui abbiamo attivato il numero - ha commentato - e per cui dobbiamo assolutamente ingaggiare i pediatri e i medici di medicina generale, perché per quanti numeri verdi noi possiamo fare, ogni famiglia ha il proprio pediatra di riferimento. Per questo per noi è una collaborazione fondamentale". Lorenzin ha poi fatto sapere che al numero hanno chiamato "anche tanti genitori che hanno i figli immunodepressi che non possono essere vaccinati e che vogliono sapere se staranno al sicuro nella classe". E che il numero rimarrà attivo "fino a quando sarà necessario e ci sarà una richiesta di informazioni così forte".