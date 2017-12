Malattie rare: Telethon, con maratona su reti Rai raccolti 31,3 mln

27 dicembre 2017- 13:58

Roma, 27 dic. (AdnKronos Salute) - Si è conclusa sabato 23 dicembre la 28esima edizione della maratona televisiva di Fondazione Telethon sulle reti Rai, che ha permesso di raccogliere 31 milioni e 320.267 euro per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. "E' motivo di grande orgoglio la fiducia che gli italiani hanno scelto di riporre nei nostri confronti - afferma Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon - Li ringraziamo per la generosità e per il sostegno alla ricerca scientifica per le malattie genetiche rare che, proprio a causa della loro rarità, spesso non hanno l'attenzione che invece meriterebbero. Con questa campagna abbiamo chiesto a tutti di essere presenti e in tanti hanno deciso di rispondere con donazioni e azioni concrete. Ringraziamo tutti - aggiunge - perché i fondi raccolti in questi anni hanno permesso di sostenere più di 2.600 progetti, con oltre 1.600 ricercatori coinvolti e più di 570 malattie studiate. Grazie a questi fondi è stato possibile arrivare alla messa a punto di strategie terapeutiche come quella contro l'Ada-Scid, la malattia dei 'bimbi in bolla', e altre gravi patologie genetiche. Fondazione Telethon dunque continuerà sulla strada di trovare cure e terapie per i bambini, gli adulti e le famiglie che vivono con una malattia genetica rara". Pasinelli rivolge "un grazie particolare a Rai, che sempre di più ci permette di raccontare l'universo Telethon in modo completo ed efficace attraverso i canali tv, radio e web, consentendoci di informare i nostri donatori rispetto a ciò che facciamo e alle ragioni per cui è fondamentale donare a supporto della ricerca scientifica, diventando parte di qualcosa di importante"."I risultati raggiunti - sottolinea la Fondazione Telethon in una nota - non sarebbero stati possibili senza il grande sostegno della Rai sui canali televisivi, radiofonici e web, e dei partner Bnl Gruppo Bnp Paribas, presente ogni giorno da 26 anni insieme alle società del gruppo, e Auchan Retail Italia, da oltre 15 anni impegnata a sostenere la missione di Fondazione Telethon con le insegne Auchan, Simply e Lillapois"."Un ringraziamento particolare va anche - prosegue la Fondazione - ai partner Avene, AZ e Oral B, bofrost Italia, Cnh Industrial, Ferrarelle, Findomestic, Groupon, Gruppo Sea, Italo-Ntv, Iveco, Neos, Procter&Gamble, Sofidel e Tempor, per il supporto alle attività di raccolta fondi di Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare"."Prezioso inoltre l'immancabile sostegno di Uildm, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, di Avis, Associazione volontari italiani sangue, di Anffas, Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e\o relazionale, dell'Unpli, Unione nazionale Pro Loco d'Italia, dell'Associazione nazionale bersaglieri, dei coordinatori provinciali e delle migliaia di volontari di Fondazione Telethon, e di Marina Militare, che hanno distribuito in tutta Italia, con il supporto logistico di Dhl, i deliziosi Cuori di cioccolato Caffarel", conclude la Fondazione.