Malattie rare: 'Vite Coraggiose', campagna Bambino Gesù con Sms solidale

27 gennaio 2017- 15:12

Fondazione lancia inziativa, donazioni dal 29 gennaio al 4 febbraio

Roma, 27 gen. (AdnKronos Salute) - Parte 'Vite Coraggiose', campagna sociale contro le malattie rare, ultrarare e orfane di diagnosi, promossa dalla Fondazione Bambino Gesù onlus. Da domenica 29 gennaio a sabato 4 febbraio, chi vorrà potrà partecipare attraverso l'Sms solidale 45520 per donare 2 o 5 euro a sostegno del progetto. I fondi raccolti saranno utilizzati per l'acquisto di due apparecchiature Ecmo (Extra corporeal membrane oxygenation), la tecnica di circolazione extracorporea che sostituisce temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni, utilizzata quando la mortalità con trattamento standard raggiunge l'80%, riducendola a una forbice compresa tra il 30% e il 46%.Tramite il numero solidale sarà possibile effettuare donazioni del valore di 2 euro per ogni Sms inviato da cellulari Tim, Vodafone, Wind, 3, Postemobile, Coopvoce e Tiscali. Sempre allo stesso numero sarà possibile effettuare una donazione di 5 euro per ciascuna chiamata da rete fissa Vodafone, Twt e Convergenze, e di 2 e 5 euro da rete fissa Tim, Infostrada, Fastweb e Tiscali. Oltre all'Sms solidale, è possibile sostenere la campagna effettuando una donazione tramite bonifico bancario intestato al conto corrente postale intestato alla Fondazione Bambino Gesù onlus, con la causale 'Vite Coraggiose', o sul sito www.donaora.it. Durante il periodo in cui sarà attivo l'Sms solidale, sulle reti Sky e Mediaset, e su Radio 24, Radio Dj, Rtl 102.5, Radio 101, Virgin Radio e Radio In Blu verrà trasmesso lo spot della campagna di comunicazione sociale.