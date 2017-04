Maroni, Milano ha le carte in regola per ospitare Ema e il Governo ci sostiene

28 aprile 2017- 16:12

'L'appoggio non era affatto scontato, entro fine anno Agenzia in visita in città'

Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) - "Stiamo lavorando con grande intensità per portare Ema a Milano". Alla fine "a decidere sarà il Consiglio europeo, ma noi abbiamo davvero tutte le carte in regola per vincere questa partita". Lo ha ribadito il governatore lombardo Roberto Maroni, oggi a margine della riunione di Giunta che si è tenuta a Lodi. "Stiamo vivendo una stagione di sviluppo molto interessante che sono contento anche il Governo abbia deciso di sostenere", ha aggiunto, precisando che "non era affatto scontato che l'Esecutivo Gentiloni decidesse di sostenere la candidatura di Milano. Ci sono tutte le condizioni per arrivare al risultato". "Entro maggio - ha informato il presidente - ci sarà la visita dell'Agenzia europea del farmaco a Milano, per valutare alcuni aspetti logistici. Noi abbiamo messo a disposizione Palazzo Pirelli, per rendere ancora più competitivo il nostro dossier", ha ricordato. "Pochi giorni fa ero a Palazzo Chigi insieme al sindaco Sala - ha proseguito Maroni - per incontrare il commissario scelto dal Governo, Moavero, che reputo essere la persona giusta per questo impegno". In conclusione, "la battaglia non sarà facile da vincere perché oltre a noi ci sono molte altre candidature autorevoli, ma abbiamo tutte le carte in regole per farcela".