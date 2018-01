Medicina: Aisla, premio a 3 medici under 27 che si specializzano su Sla

12 gennaio 2018- 16:52

Ai camici contributo per seguire master della Statale, messi in campo in tutto 13.500 euro

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Under 27 e interessati a specializzarsi sulla Sla. Sono i requisiti che Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) sta cercando. L'associazione mette infatti in campo per 3 giovani medici che vogliono seguire la via della specializzazione nella ricerca e nella cura delle malattie neuromuscolari come la Sla, 13.500 euro in tutto. Fondi con cui i 3 camici selezionati riceveranno ciascuno un contributo di 4.500 euro per seguire il master dell'università degli Studi di Milano 'Diagnosi, cura e ricerca nelle malattie neuromuscolari: aspetti muscolari e multisistemici', che avrà inizio l'8 marzo con una durata di 12 mesi. E' quello che prevede la terza edizione del 'Premio Majori', intitolato alla memoria di Felice Majori, volontario cremonese e consigliere nazionale di Aisla, scomparso nel 2014.Nelle due edizioni precedenti, il riconoscimento aveva consentito il finanziamento di 6 borse di studio destinate a giovani infermieri che si sono specializzati nell'assistenza di persone con gravi disabilità. Questo è invece l'anno dei medici. Il corso per il quale si assegna il contributo si svolgerà al Centro clinico Nemo di Milano ed è coordinato all'interno della stessa struttura dal suo direttore clinico scientifico, Valeria Sansone, che è anche ricercatore confermato del Dipartimento di scienze biomediche per la salute della Statale. "Per le patologie neuromuscolari, che colpiscono in Italia oltre 40 mila persone e tra le quali ci sono la Sla, l'atrofia muscolare spinale (Sma) e le distrofie muscolari, è molto importante un'approfondita formazione degli specialisti perché sono poco conosciute nei loro aspetti clinici, diagnostici e gestionali - fa notare l'Aisla in una nota - Data la rarità di queste patologie, ancora oggi troppo spesso i tempi per la diagnosi sono ancora lunghi e questo rallenta una presa in carico efficace e la possibilità di far accedere i pazienti ai trattamenti, oggi sempre più disponibili".Il Premio Majori si rivolge ai medici di età inferiore ai 27 anni, neolaureati o specialisti in neurologia, pneumologia, medicina interna, cardiologia, neuropsichiatria infantile, fisiatria, neurofisiopatologia, geriatria, ortopedia che hanno conseguito la laurea negli anni accademici 2015-2016 o 2016-2017.I candidati, spiega Aisla in una nota, devono inviare la richiesta entro il 22 gennaio 2018 a premiomajori@aisla.it con la domanda di partecipazione al corso, la dichiarazione degli esami superati e dei voti conseguiti, il loro curriculum vitae, la lettera di referenze del loro tutor del corso di laurea e una lettera in cui spiegano la loro scelta di specializzarsi nelle gravi disabilità. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Aisla. Le domande di ammissione alla selezione per il master dovranno essere effettuate entro l'1 febbraio. L'obiettivo del corso è fare in modo che lo studente, al termine del programma (che prevede anche un tirocinio di 250 ore), sia in grado di diagnosticare una malattia neuromuscolare, delinearne il percorso diagnostico e di presa in carico e partecipare a una ricerca clinica nel campo.