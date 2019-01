16 gennaio 2019- 17:14 Medicina: Antonella Polimeni riconfermata alla guida della Siocmf La Società italiana di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale

Roma, 16 gen. (AdnKronos Salute) - Antonella Polimeni, da poco eletta preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università Sapienza di Roma per il triennio 2018-2021, è stata riconfermata alla guida della Siocmf, la Società italiana di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale per il biennio 2019-2021. La Siocmf è stata ufficialmente inserita nell’elenco delle società scientifiche accreditate dal ministero della Salute. Attualmente la professoressa Polimeni, medico e odontoiatra, ricopre anche la carica di direttore del Dipartimento delle attività integrate (Dai) testa-collo del Policlinico Umberto I, direttore dell’Unità complessa di odontoiatria pediatrica (Uoc) e direttore del Master di II Livello in 'Odontostomatologia in età Evolutiva' oltre ad essere autrice di 450 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, 4 manuali, 2 monografie e titolare di 1 brevetto.