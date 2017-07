Medicina: bere vino 3-4 volte a settimana riduce il rischio di diabete

28 luglio 2017- 15:15

Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Un bicchiere di vino contro il diabete? Le persone che bevono tre-quattro volte a settimana sono meno a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto agli astemi. Lo riferisce una ricerca danese condotta su oltre 70.000 persone e pubblicata su 'Diabetologia'. Inoltre, fra gli alcolici il vino appare particolarmente benefico, probabilmente perché gioca un ruolo nell'aiutare a gestire lo zucchero nel sangue.Attenzione, però. Gli esperti sottolineano che questo studio non vuole essere un via libera a bere più di quanto raccomandato. Il team di Janne Tolstrup del National Institute of Public Health dell'University of Southern Denmark, che ha guidato la ricerca, spiega: "Abbiamo scoperto che la frequenza ha un effetto indipendente rispetto al quantitativo di alcol assunto. Quello che possiamo dire è che c'è un effetto migliore nel bere alcolici in quattro porzioni rispetto a un'unica dose tutta insieme". Il team ha monitorato i consumi dei volontari: dopo cinque anni, un totale di 859 uomini e 887 donne avevano sviluppato il diabete. Ma, fatti i debiti confronti, i ricercatori hanno concluso che bere moderatamente da tre a quattro volte a settimana riduce il rischio di diabete del 32% per le donne e del 27% per gli uomini, rispetto a chi beve meno di un giorno a settimana. Inoltre non tutti i drink hanno lo stesso effetto. Il vino appare particolarmente benefico, forse a causa dei polifenoli molto presenti nel rosso. Per la birra, gli uomini che si concedono da uno a sei boccali a settimana vedono il rischio di diabete ridursi del 21% rispetto a chi beve meno, ma per le donne non ci sono effetti significativi. Quanto al gentil sesso, si è visto che un elevato consumo di superalcolici finisce per aumentare il pericolo di diabete (lo stesso non accade per gli uomini). Infine, nessun legame tra il bing drinking - le super bevute del fine settimana - e il diabete, anche se i dati disponibili in questo caso erano limitati. Non solo. I ricercatori nella stessa occasione hanno indagato anche su altri effetti dell'alcol per la salute. Così hanno visto che un consumo moderato poche volte a settimana è associato a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari. Mentre lo stesso consumo di alcolici aumenta il rischio di malattie gastrointestinali, come pancreatiti e problemi al fegato. "L'alcol è associato a 50 diversi problemi di salute, dunque non è il caso di suggerire di bere alcolici", sintetizza Tolstrup alla Bbc online.