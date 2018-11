8 novembre 2018- 11:10 Medicina: RomaCuore 2018, XV edizione con novità su diagnosi e cura

Roma, 8 nov. (AdnKronos Salute) - Le novità sulla diagnosi e la cura delle malattie cardiologiche sono al centro della 15esima edizione di 'RomaCuore'. Un evento di aggiornamento professionale per medici e personale sanitario, in corso da oggi 8 novembre fino a sabato 10 presso l'hotel Vittorio Veneto di Roma. La manifestazione è organizzata e coordinata da Giuseppe Germanò, docente della Sapienza e già cardiologo del Policlinico Umberto I di Roma. In programma simposi di approfondimento, per esempio sulle prospettive di diagnosi e cura della fibrillazione atriale attraverso automisuratori della pressione e vecchi e nuovi farmaci, ma anche sulla farmacologia, la riabilitazione, la cardioassistenza incentrata sul counselling infermieristico nell'educazione alimentare del paziente. I lavori inizieranno oggi alle 14.30. E dalle 15.30 alle 16 Francesco Fedele terrà una lettura magistrale su il 'Multimodality imaging' nel paziente con insufficienza cardiaca: "Un reale passo in avanti in una patologia in rapida crescita", ha spiegato Germanò .