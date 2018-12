27 dicembre 2018- 15:15 Medicina: su Doctor's Life i Nobel 2018 raccontano futuro lotta a cancro

Roma, 27 dic. (AdnKronos Salute) - Una scoperta da Nobel. Ma dietro l'immunoterapia anti-cancro che si è aggiudicata il Premio per la Medicina 2018 ci sono almeno 20 anni di ricerca. Oggi alcune persone vengono curate completamente, ma in altri casi i progressi si fanno attendere. Nei prossimi anni, però, le cose potrebbero andare meglio. A spiegarlo da Stoccolma sono gli stessi premi Nobel per la Medicina 2018 Tasuku Honjo e James P. Allison, protagonisti dello Speciale 'Immunoterapia anti-cancro, dietro le quinte di un premio Nobel', da questa settimana su 'Doctor's Life', il canale h24 dedicato alla formazione di medici e farmacisti in onda su Sky (canale 440). A fare il punto sul futuro prossimo dell'immunoterapia anti-cancro anche due esperti italiani: Michele Maio, direttore del Centro di immunologia del Policlinico di Siena, e Giuseppe Novelli, genetista e rettore Università Roma Tor Vergata.