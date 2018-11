26 novembre 2018- 13:51 Medicine: cardiologi, allarme valvole cuore infondato così si rischiano morti Romeo (Sic), già decine di telefonate da pazienti terrorizzati dopo anticipazioni Report

Roma, 26 nov. (AdnKronos Salute) - "Un allarme infondato, che rischia di creare danni alla salute dei pazienti. Di fare dei morti, alimentando la diffidenza verso la tecnologia medica. In particolare verso le protesi cardiache". E' la preoccupazione dei cardiologi italiani, espressa dal past president della Società italiana di cardiologia (Sic), Francesco Romeo, che dopo le anticipazioni dell'inchiesta di 'Report' sulle valvole cardiache - in onda questa sera su Rai 3 - riferisce di "aver ricevuto decine di telefonate dai pazienti terrorizzati per la durata della valvola impiantata. Già l'inchiesta dell'Espresso (con la pubblicazione di un database che permette ai pazienti di verificare se la propria tipologia di impianti ha avuto segnalazione di sicurezza, ndr) ci ha molto preoccupati, per le modalità con cui un argomento così delicato è stato affrontato", spiega Romeo che annuncia a breve una presa di posizione comune delle diverse società scientifiche di cardiologia. "Questo allarme 'mediatico' - precisa Romeo, anche direttore dell'unità di Cardiologia e cardiologia interventistica del Policlinico Tor Vergata di Roma - sta già procurando danni, minando la fiducia dei pazienti. Per questo le società scientifiche pensano sia necessario intervenire per rasserenare il clima e dare informazioni corrette ai pazienti, che sono gli unici a cui dobbiamo rendere conto: dobbiamo garantire loro il diritto inviolabile alla salute, al di fuori di ogni considerazione economica o di mercato, basandoci però sulle nostre conoscenze scientifiche. Purtroppo le informazioni scorrette possono fare più morti degli incidenti stradali. Criminalizzare la tecnologia è profondamente sbagliato. La speranza di vita guadagnata in questi decenni nell'80% dei casi è merito della cardiologia. E l'innovazione tecnologica in questo settore ha un peso straordinario" .Per quanto riguarda le valvole cardiache, di cui si parlerà a Report, in particolare la Tavi (sostituzione valvolare aortica transcatetere), Romeo ricorda che si tratta di una tecnica oggi riservata a pazienti ultraottantenni, inoperabili, con una sopravvivenza di meno di un anno nell'80% dei casi. Persone a cui queste valvole permettono una sopravvivenza anche di 10 anni". Ad oggi, infatti, queste valvole non vengono impiantate nelle persone più giovani - che invece sono sottoposte a intervento tradizionale - solo perché ancora non sono disponibili tutti i dati necessari sulla loro durata. "Ma i primi studi di durata sono molto incoraggianti", riferisce l'esperto. L'informazione su questi temi, spiega ancora Romeo "è delicatissima. Deve tenere conto di diversi dati e valutare i costi-benefici. Non si possono instillare dubbi che possono significare ansia e paura per i malati. Alcuni dati hanno necessariamente bisogno di una 'mediazione' del medico, che valuta e compara diversi fattori. Così come i farmaci anche i device hanno controindicazioni e rischi. Ma segnalare solo i problemi senza metterli in confronto con i benefici, in termini di vite salvate per esempio, è solo dannoso". Messaggi che non tengono conto di tutti gli elementi "possono essere devastanti. L'informazione del servizio pubblico - conclude Romeo riferendosi alla trasmissione di Report - deve garantire la correttezza scientifica del messaggio, a tutela dei pazienti".