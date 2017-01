Meningite, caso sospetto a Bari: morta bimba di 4 anni

11 gennaio 2017- 15:05

Bari, 11 gen. (AdnKronos Salute) - Una bambina di 4 anni, proveniente da Barletta, è morta all'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari per cause da accertare. Si sospetta una meningite, ma sono in corso esami di laboratorio a cura dell'Istituto di igiene e profilassi del Policlinico. Finora in Puglia, secondo quanto confermano autorevoli fonti sanitarie, sono stati accertati 3 casi di meningite (fra batterica e virale) che finora non hanno portato ad alcun decesso.