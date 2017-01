Meningite: Codici presenta esposto a Procura contro Lorenzin

4 gennaio 2017- 15:47

La richiesta, valutare se silenzio ministro sia omissione atti d'ufficio

Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - Il Centro per i diritti dei cittadini (Codici) ha presentato un esposto alla procura della Repubblica per chiedere di valutare se il silenzio del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sull'ingiustificato allarme meningite sia qualificabile come ipotesi di omissione di atti di ufficio. A riferirlo è il Codici."Ci ritroviamo di fronte a un incremento esponenziale delle dosi di vaccino, parliamo del 130% nei soli ultimi due giorni - afferma - Il ministro ha il dovere di intervenire subito e stroncare il silenzio che pervade questa campagna allarmistica, tanto più se ci troviamo di fronte a un procurato allarme ingiustificato. Pertanto - conclude - chiediamo alla Procura di valutare il comportamento del ministro".