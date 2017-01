Meningite: fuori da rianimazione 14enne ricoverata a Umberto I Roma

Meningococco ancora in corso di tipizzazione

Roma, 3 gen. (AdnKronos Salute) - La ragazza di 14 anni originaria di Palestrina ricoverata al policlinico Umberto I di Roma con diagnosi di meningite meningococcica "sta meglio" e "sarà trasferita dalla rianimazione pediatrica al reparto di malattie infettive". Lo apprende l'Adnkronos Salute da fonti ospedaliere. La giovane era stata ricoverata nell'ospedale romano il 31 dicembre e già da ieri le sue condizioni erano in via di miglioramento. Sono, invece, ancora in corso gli esami per conoscere il gruppo del meningococco responsabile della patologia.